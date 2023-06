Varela assinala final de carreira com doação especial ao Museu do FC Porto

Aos 38 anos, o extremo português decidiu pendurar as chuteiras, tendo oferecido ao museu uma bola oficial da final da Liga Europa conquistada pelos dragões na época 2010/11, assinada por todos os jogadores.

Silvestre Varela, que aos 38 anos decidiu terminar a carreira de jogador, assinalou esta quinta-feira esse marco com uma visita ao Museu do FC Porto, que recebeu uma doação especial por parte do antigo extremo dos dragões.

O antigo internacional português ofereceu ao museu uma bola oficial da final da Liga Europa conquistada pelos portistas na época 2010/11, assinada por todos os jogadores. O objeto ficará agora exposto de forma permanente.

Em declarações aos meios do FC Porto, Varela referiu: "É sempre bom, arrepiante vir cá. Isto ainda mexe comigo. Tenho um grande orgulho em pertencer a esta família".

Ora veja: