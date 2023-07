Varela, alvo do FC Porto, mete o pé até ao fim com a camisola do Boca

Cresce a expectativa em torno do médio, que esta noite deverá ser titular pelo Boca Juniors.

Com a bola do lado do Boca Juniors, depois de o FC Porto ter submetido uma segunda proposta, cresce a expectativa em torno de Alan Varela, que se entusiasma perante a possibilidade de rumar à Europa, mas sem tirar o pé pela equipa que defende.

O clube "xeneize" entra este domingo em campo (20h30 em Portugal continental) e o médio deverá ser titular, em linha com a preponderância que tem na equipa e no balneário. Em Buenos Aires, ninguém dúvida do empenho e profissionalismo de Alan até ao último minuto, por mais adiantado que esteja o processo. Predicados que já o conduziram à braçadeira de capitão em 2022 (21 anos) e que também atraem os dragões.

Ninguém pode garantir que a partida no terreno do Gimnasia, para a liga argentina, seja a última de Alan Varela pelo Boca, mas, no ponto em que estão as negociações, tão pouco é um cenário que se descarta. Certo é que mais olhos do que o habitual estarão postos em cima do camisola 5.

O encontro seguinte é na madrugada de sexta para sábado, para a Taça da Argentina, e é desejo do FC Porto que o negócio fique desbloqueado até lá, também porque Varela está longe de ser um nome desconhecido de grandes clubes europeus. Conforme O JOGO escreveu na edição de ontem, os azuis e brancos aproximaram-se dos dez milhões de euros, valor já tentador para o Boca, que no entanto pretende assegurar uma fatia de uma futura transferência.