"Varandas quis desviar atenções. Pensava que era tudo autoestrada"

Guilherme Aguiar, ex-dirigente do FC Porto, reage às críticas de Frederico Varandas a Pinto da Costa.

No domingo, Frederico Varandas, presidente do Sporting, fez críticas severas a Pinto da Costa, líder máximo do FC Porto, acusando o presidente portista de ser um "corruptor ativo" e uma "vergonha para o desporto português".

Na opinião de Guilherme Aguiar, antigo dirigente dos dragões e ex-diretor executivo da Liga, as declarações de Varandas serviram para "desviar atenções sobre os inêxitos" nesta época dos leões. "Pensava que era tudo autoestrada", apontou, em declarações à Rádio Renascença.

O dirigente leonino lembrou também o caso "Apito Dourado" para visar Pinto da Costa e Guilherme Aguiar diz que Varandas se dirigiu ao "melhor dirigente do futebol português e provavelmente do futebol mundial" de forma "vergonhosa e mal educada".

O líder do emblema verde e branco sente-se mal "por ter sido ultrapassado", defende o Guilherme Aguiar. Varandas considerava-se o "príncipe dos dirigentes portugueses" e acreditava ter "feito o milagre" depois do que aconteceu na invasão à Academia de Alcochete, refere o antigo dirigente dos azuis e brancos.

As palavras proferidas ontem, em Alcácer do Sal, pelo líder do clube de Alvalade deviam "envergonhar" o próprio, considera ainda Guilherme Aguiar.