Varanda da Câmara do Porto vai abrir para os festejos: "A cidade está sempre de braços abertos"

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, garante que a sala de visitas da cidade está preparada para a celebração dos portistas. Visita da equipa garantida, mas ainda sem data.

O FC Porto pode sagrar-se campeão nacional já amanhã - basta que faça um resultado melhor do que o Sporting - e a Avenida dos Aliados vai estar preparada para receber os adeptos que lá forem para festejar, de forma espontânea, a conquista do 30º título do clube.

Também a Câmara Municipal do Porto irá voltar a abrir as suas portas para receber a equipa na varanda, como é desejo de Pinto da Costa. "O presidente Rui Moreira já nos recebeu e, agora, se não nos recebesse, também íamos na mesma. Mas sei que estará à nossa espera", referiu o presidente portista na sexta-feira à noite.