Minuto 7: jogo interrompido para analisar um possível penálti a favor do FC Porto. Felix Brych vai ver as imagens; Penálti. Grujic desviou o canto ao primeiro poste e Felipe Anderson, ao segundo, cabeceou à barra. No entanto, Holebas, no entender do árbitro, desviou a bola com o braço; Minuto 10: toda a frieza do mundo na marca dos 11 metros: Otávio engana José Sá e o FC Porto está na frente.