"Vantagem do FC Porto de Conceição para os rivais é arrasadora"

Declarações de Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, esta terça-feira, no programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal.

Vitória na Taça: "Vitória justíssima. O parâmetro que melhor pode ajudar a perceber o jogo é ter dificuldade em encontrar lances de perigo junto à nossa baliza e na do Braga foram imensos. Vem culminar época com três troféus, campeonato é o mais desejado, mas três troféus são três troféus."

Títulos e registos: "Na era Pinto da Costa foi o 68º troféu conquistado, o que é um número avassalador. O Benfica e o Sporting juntos têm 81. Se estendermos a todas as competições são 2514 títulos. Para Conceição foi o décimo troféu. Quando compramos o desempenho do FC Porto na era Sérgio Conceição com os nossos rivais a vantagem é sempre arrasadora, incluindo ou não o Braga, que até é o clube contra o qual temos tido mais dificuldades. É arrasador. Nos total dos seis campeonatos fez pontos 511, o Benfica 482, o Sporting fica a mais de 50 pontos de distância e o Braga a mais de 100. Fizemos sempre mais de 80 pontos. Esta época, o FC Porto sofreu seis derrotas. 11 contra 11 a última derrota foi com o Brugge e a outra com o Rio Ave. Nas outras derrotas estava sempre em inferioridade numérica."

Rumor sobre possível saída de Conceição: "O jogo terminou e há canais que analisam os jogos. O normal seria analisar a vitória do FC Porto, mas em todo o lado só se analisava a iminente saída de Sérgio Conceição. O desejo de todos eles de ele [Sérgio Conceição] ir experimentar coisas novas. Depois o Sérgio disse na sala de Imprensa que tinha contrato e já diziam que ele ficava contrariado. Desde que o FC Porto conquistou a Taça, Sérgio Conceição está para ir embora ou fica contrariado, não tem capacidade para competir com o Benfica que vai fazer uma super equipa. É o número de títulos das duas equipas, o ataque ao Uribe, que aos 32 anos assinou contrato muito vantajosos financeiramente. Depois de ganharmos a Taça estamos sob ataque cerrado. O nosso presidente ontem [na entrega da Taça] disse tudo e o Sérgio também."