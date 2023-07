Van Ewijk foi associado ao FC Porto, mas está fora dos planos

Associado ao FC Porto, o lateral-direito neerlandês não entra nas contas dos dragões.

Além da aquisição de dois médios, a contratação de um lateral-direito é outro dossiê prioritário. Milan van Ewijk foi ontem colocado na rota do Dragão pelo jornal neerlandês "Leeuwarder Courant", que deu conta do alegado interesse do FC Porto no jogador do Herenveen. No entanto, ao que O JOGO apurou, não entra, nesta fase, nos planos azuis e brancos.

Com 22 anos, Van Ewijk foi um dos principais destaques do 8.º classificado da Eredivisie em 2022/23, registando seis golos e três assistências em 40 jogos. Já neste mercado, entrou nas cogitações do Sporting, mas o processo não conheceu avanços. Agora, as informações recolhidas pelo nosso jornal apontam em sentido contrário ao rumor que ligou o lateral ao FC Porto, mesmo que o plano do atleta passe por mudar de ares este verão.

Ainda assim, o FC Porto continua a ter em agenda a chegada de um reforço para concorrer com João Mário. O corredor direito, recorde-se, ficou desfalcado com as saídas de Manafá e Rodrigo Conceição, que terminaram contrato. Sergiño Dest, do Barcelona, está referenciado e já foi alvo de conversas, mas o processo não é simples.