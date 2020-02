"Vamos esperar que não aconteça como no Benfica-Aves"

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, voltou a comentar os comunicados do Benfica após o Clássico com o FC Porto

"Vamos esperar que no que falta do campeonato não aconteça como no Benfica-Aves. Quando Benfica estava a perder beneficiou de decisões inaceitáveis", disse Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, no decorrer do programa Universo Porto de Bancada.

"A reação do Benfica é uma manifestação de muito pouca confiança no seu treinador. O Benfica entra em paranoia e cria uma narrativa falsa ao dizer que foi prejudicado pela arbitragem. Se tivesse confiança no seu treinador pensava que tem quatro pontos de vantagem e que vinha de 16 vitórias consecutivas. Numa competição justa o FC Porto ainda tem uma palavra a dizer. As pontuações que o FC Porto tem obtido são excecionalmente elevadas, mas depois há um desempenho extraordinário pelas razões que todos conhecem", disse ainda no programa do Porto Canal.

"É uma narrativa para tentar reeditar o que fez na época passada. Vimos arbitragens dantescas em Santa Maria da Feira e Vila do Conde. É para criar pressão e condicionar como aconteceu na época passada, falseando a verdade desportiva. O Benfica deixa de ser uma equipa excecional e passa a ser uma equipa normal quando defronta o FC Porto", finalizou.