Valência vê "altíssima categoria" em Diogo Leite: saiba o que escrevem em Espanha

Tranquilidade a sair com a bola no pé é arma de Diogo Leite destacada pelo Super Deporte

Emblema espanhol segue o central portista para 2020/21 e o jornal Super Deporte traça o seu perfil e lembra que será necessário "engenharia financeira e um montão de euros"

Depois de nos dois últimos dias o jornal Super Deporte ter noticiado o interesse do Valência no portista Diogo Leite, a informação tem vindo a ser reforçada pelo meio da Comunidade Valenciana, que esta terça-feira volta à carga com um perfil do defesa-central que no Dragão não é primeira escolha para Sérgio Conceição e que no citado emblema espanhol reúne consenso para reforçar o plantel em 2020/21.

Sob o título "projeto de grande central para o Valência", o Super Deporte descreve Diogo Leite como um "jogador inteligente", com "leitura de jogo, força aérea, qualidade de passe e poder físico." Descrevem o defesa de 20 anos como sendo "sinónimo de equilíbrio e entendimento do jogo" e com "condição física importante". "Estamos perante um projeto de central de altíssima categoria, de bom presente e grande futuro. Quase sempre toma a decisão acertada, comete poucos erros, lê bem quando fazer carrinho ou aguentar a posição, e sem problemas para assumir a construção de jogo, com saídas limpas. Não há muitos centrais jovens no mercado com esses atributos, e ainda por cima canhoto. Olha para a frente e tem muita qualidade no passe. Tem personalidade e liderança. É mais Garay que um Gabriel Paulista", compara o Super Deporte.

Recordando que Dalot se valorizou com um par de jogos, os espanhóis dizem que é preciso atacar Diogo Leite antes que isso suceda, lembrando que será necessário na mesma... "engenharia financeira e um montão de euros".

A publicação espanhola destaca a necessidade do FC Porto de fazer encaixe financeiro e joga com o que diz ser a "falta de um plano para potenciar a afirmação de Diogo Leite", reordando que a cláusula é de 40 milhões de euros e o vínculo com os dragões até 2023. "Bordéus e Ajax bateram à porta", junta o Super Deporte. Por último, o extenso perfil termina apontando Diogo Leite à seleção de Portugal.