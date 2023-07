Valência sonha com Toni Martínez, mas FC Porto aponta para a cláusula

Antigo clube do avançado gostava de o ver regressar, por empréstimo. Dragões nem querem conversa; Iminente chegada de Fran Navarro não altera a posição do FC Porto: saída só pela cláusula de rescisão. Conceição conta com Toni, que está a passar os últimos dias de férias no Algarve, para 23/24.

O Valência sonha com o regresso de Toni Martínez, mas não tem argumentos financeiros para tirar o avançado do Dragão. O emblema espanhol, que se livrou da descida de divisão esta temporada, pretende reformular o ataque (Edison Cavani, Marcos André e Hugo Duro não têm a continuidade assegurada) e o treinador, Rubén Baraja, deu indicações aos dirigentes para procurarem informações sobre Toni, jogador que conhece bem visto que o orientou nos Sub-19 do Valência. Martínez, recorde-se, fez quase toda a formação no emblema "ché" antes de sair para o West Ham, a troco de três milhões de euros. O Rayo Vallecano também tem sido associado ao portista, mas sem qualquer avanço a nível oficial.

De acordo com a rádio "Cadena Ser", o clube de Mestalla acredita que o facto de o FC Porto ter "overbooking" (gente a mais) no centro do ataque abrirá as portas a um empréstimo de Toni Martínez. Cenário que a SAD azul e branca recusa liminarmente. O avançado renovou contrato há pouco tempo - até 2027 - e ficou "seguro" por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Só mesmo por esse valor, ou muito perto disso, é que Pinto da Costa admitiria sentar-se à mesa com os eventuais interessados. E o Valência está longe de ter o poder financeiro dos tempos em que, por exemplo, contratou Gonçalo Guedes ao PSG por 40 milhões de euros, um recorde no clube.

De resto, Sérgio Conceição também conta com Toni para atacar o título nacional perdido para o Benfica em 22/23 e este não está a pensar em sair. Aliás, até já trocou de clube neste defeso, no caso para o dos casados. A lua de mel está a ser passada no Algarve e na próxima semana o avançado apresenta-se ao serviço no Olival.

"Nunca se sabe o que pode acontecer, mas tenho uma ligação ao clube até 2027, uma cláusula de rescisão muito alta e, sobretudo, sinto-me muito querido por todas as pessoas no clube, principalmente pelo treinador, a quem também tenho de estar agradecido", referiu o espanhol na semana passada.

Na época que agora termina, Toni Martínez marcou 13 golos e fez seis assistências, num total de 50 jogos. É verdade que só foi titular 18 vezes, mas o rendimento prova que o espanhol é uma arma que o treinador tem conseguido rentabilizar como suplente utilizado. Os desafios para 23/24 são altos e Toni, a nível pessoal, além de acrescentar títulos ao currículo, espera estrear-se a marcar na Liga dos Campeões, algo que falhou nos 16 jogos que conta na prova mais importante de clubes.