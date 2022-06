Valência e FC Porto são fortes hipóteses e a preferência de Farías mantém-se

Facundo Farías, à esquerda, com a camisola do Colón

Os intermediários Scotland ​​​​​​​Corp e SkyBridge Capital têm até depois de amanhã para pagarem a primeira tranche do passe do jogador, num negócio que pode originar problemas com a FIFA...

O processo de Facundo Farías ainda está longe de conhecer um desfecho, mas pode conhecer um capítulo importante nesta semana, ao mesmo tempo que o jogador continua a manifestar preferência pelo FC Porto.

Como já foi noticiado, o Colón acordou a venda dos direitos económicos do médio ao grupo de investidores Scotland Corp e SkyBridge Capital, por 12 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão.