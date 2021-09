Valderrama sobre Luis Díaz: "É o melhor jogador colombiano do momento"

Luis Díaz tem estado em grande ao serviço do FC Porto

Antigo ídolo colombiano não tem dúvida que o avançado do FC Porto é o melhor do seu país na atualidade.

Um dos maiores jogadores colombianos de sempre, o antigo médio Carlos Valderrama, derreteu-se em elogios ao avançado Luis Díaz. Em entrevista ao Blog do Esporte, da Blu Radio, o ex-jogador afirmou que o extremo do FC Porto é o melhor jogador do país na atualidade.

"Sem dúvida, o Luis Díaz é o melhor jogador colombiano do momento. Se o Messi não estivesse [na Copa América], o prémio de melhor jogador seria para ele", garantiu.

"Tem que aproveitar o momento para ir ao Mundial. É um jogador de grandes momentos e este é o seu. No Barranquilla [sua antiga equipa] jogava bem, mas não marcava golos. Ele agora é goleador. Está a aprender e há que aproveitar", acrescentou.

Valderrama destaca também que o jogador do FC porto continua com a mesma humildade e essência desde que deixou o seu país. "Isso é dele, isso é natural. Isso não é ensinado por ninguém, não. Na rua, ele fez o mesmo e agora faz jogando profissionalmente. E ele aprendeu outras coisas, porque conforme jogas, aprendes novas coisas. Repito, ele é o jogador que temos para nos levar ao Mundial", destacou.