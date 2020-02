"Vai ser preciso um fato-macaco para vencer", avisa Sérgio Conceição

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, abordou o facto do Bayer Leverkusen mudar variadas vezes de sistema de jogo

O que será preciso para vencer o Leverkusen?

"Vai ser preciso um fato-macaco, porque vai ser preciso trabalhar muito. Estamos perante uma equipa com muita qualidade, com uma dinâmica extremamente interessante, que é muito perigosa em termos ofensivos, com jogadores com uma qualidade acima da média, que de um momento para o outro podem resolver o jogo. Ou seja, tem características muito interessantes. Temos de estar ao nosso melhor nível em termos defensivos e explorar algumas das fragilidades que o adversário também tem.

O Leverkusen já jogou em diversos sistemas. Esta versatilidade torna-a mais difícil de preparar?

"Sinceramente, sim. Porque não sabemos o que o adversário está a preparar para os diferentes cenários. Percebemos que jogando com uma linha de cinco, jogando em 3x4x3, com dois falsos laterais, toda a dinâmica da equipa é diferente do que quando joga em 4x2x3x1. Isso exige de nós metermos em campo o que foi preparado para uma situação e para a outra. Mas as características base da equipa, como a agressividade, o impacto físico que mete no jogo, a velocidade com que sai para o ataque, estão lá e teremos de estar preparados para elas."

O ambição de Baró e Diogo Leite em vencer a Liga Europa significa que estão com o chip certo para abordar a competição?

"O chip certo é concentrar-nos no jogo de amanhã. Temos de ser ambiciosos e determinados. Os dois foram habituados a ganhar e isso é bom; é a mentalidade certa. Mas não olhamos para a meta e sim para o percurso e ele é feito de obstáculos. Para chegar à meta em primeiro lugar é preciso ultrapassar esses obstáculos e sermos melhores do que os outros. Vamos fazer tudo para que isso aconteça, mas não é uma tarefa fácil."