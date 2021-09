"Vai passar-me um filme na cabeça, a minha história no FC Porto será eterna"

ENTREVISTA, PARTE II - Regresso de Felipe a Portugal está marcado apenas para a derradeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em dezembro, e o central está a torcer por um final feliz.

É a 7 de dezembro que Felipe tem a oportunidade de voltar ao Dragão, onde espera que FC Porto e Atlético de Madrid cheguem com as contas da qualificação para os "oitavos" de final bem resolvidas para ambos. No entanto, o central lembra que até lá há um longo caminho a percorrer, com passagens por Liverpool e Milão pelo meio.