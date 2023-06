Uribe visitou clube da formação na Colômbia: "És sempre bem-vindo, craque"

O antigo médio do FC Porto, após ter sido anunciado nos cataris do Al-Sadd, visitou o Envigado, clube colombiano que o formou, recebendo vários presentes.

Matheus Uribe, que vai deixar o FC Porto para reforçar os cataris do Al-Sadd a custo zero, visitou na sexta-feira o Envigado, clube colombiano que o formou, recebendo vários presentes, entre os quais uma camisola e um bilhete de época vitalício.

Foi o próprio emblema que divulgou a visita do médio, de 32 anos, escrevendo no Instagram: "Um dia lindo com o grande @matheus_uribe. Estivemos com o nosso "canterano", que recebeu a sua camisola, um bilhete de época vitalício e mais presentes da #Naranja. Esteve também com a sua equipa no Festival de Iniciação ao Futebol dos @escuelacanteradeheróis. És sempre bem-vindo, craque. Gostamos muito de ti".

Recorde-se que Uribe vai terminar contrato com o FC Porto, que representou durante três épocas, tendo assinado por quatro temporadas com o Al-Sadd.