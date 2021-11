Uribe vai a jogo: confira os onzes iniciais de Milan e FC Porto

Confira os onzes iniciais de Milan e FC Porto para o jogo do Grupo B da Liga dos Campeões, com início às 17h45.

Uribe é o grande destaque do onze inicial do FC Porto para a partida com o Milan. O médio colombiano, que deixou o dérbi com o Boavista lesionado, recuperou e está presente na equipa que se apresenta em San Siro. O mesmo não acontece com Wendell e Marcano, jogadores que não recuperaram fisicamente.

Onze do Milan: Tatarusanu; Calabria, Romagnoli, Tomori e Theo Hernández; Tonali, Brahim Díaz e Bennacer; Saelemaekers; Giroud e Rafael Leão.

Suplentes: Mirante, Jungdal, Ibrahimovic, Kalulu, Kjaer, Maldini, Krunic, Bakayoko, Gabbia e Kessié.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio, Sérgio Oliveira, Uribe e Luis Díaz; Taremi e Evanilson.

Suplentes: Marchesín, Fábio Cardoso, Pepê, Grujic, Tecatito, Manafá, Bruno Costa, Toni Martínez, Nanu, Francisco Conceição, Vitinha e Fábio Vieira.