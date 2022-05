"Uribe tem mais jogo com o Vitinha, mas tenho confiança total no Eustáquio, no Grujic..."

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Benfica, marcado para as 18h00 de sábado. Se os dragões pontuarem, sagram-se campeões nacionais.

Uribe em vez de Grujic e ainda Vitinha: "São jogadores diferentes dentro da mesma posição, mas não muito diferentes. Agora, o Vitinha não tem que ganhar outra dimensão, porque joga com determinado jogador ao lado. É verdade que uma equipa é feita de relações entre jogadores do mesmo setor e setores diferentes. É importante que se associem, que se conheçam. O Matheus tem mais jogo com o Vitinha. Mas tenho confiança total no Eustáquio, no Marko [Grujic], e em todos os jogadores que temos para desempenhar as funções que o Matheus tem desempenhado durante mais tempo na nossa equipa."

Belluschi sugeriu que se concentrassem no jogo e não no título: "Está dentro da mensagem que passei. É uma mensagem positiva, de um jogador que foi importante para o FC Porto."

Finais europeias com jogadores que foram treinados por si no FC Porto: "Fico contente quando portugueses chegam às finais europeias, e jogadores que passaram pelo FC Porto também. Estou triste por não estar na final da Liga Europa."