Uribe: "Sempre disse que o Vitinha era o jogador mais top que havia no FC Porto"

ENTREVISTA - Médio crê que 2021/22 foi uma das melhores épocas que teve e agradece a evolução à exigência de Sérgio. Em conversa com O JOGO, o colombiano explicou a forma como se desenvolveu ao longo de três épocas no FC Porto. Mostrou-se rendido a Vitinha e vincou que já em 2019/20 lhe detetava enorme talento.

É consensual afirmar que Matheus Uribe foi um dos jogadores mais importantes do FC Porto em 2021/22, mais não seja pela forma como Sérgio Conceição só prescindiu dele por motivos forçados. Nesta entrevista a O JOGO, o médio de 31 anos agradeceu ao treinador pelas "bases táticas" recebidas à boleia de uma exigência que nunca experimentara antes de cruzar o Atlântico. Fez dupla com Vitinha e viu nele a confirmação do que já pressentira em 2019/20: "O jogador mais top do FC Porto."

Com esta regularidade e consistência, terá sido uma das melhores épocas da carreira?

-Sim. Todo o trabalho que tem sido feito nestes três anos no clube ajudaram-me a crescer muito como jogador, com esta equipa técnica e com todas as base táticas que me implementaram. Este grupo também te faz evoluir muito mais no jogo e isso refletiu-se nos títulos que conseguimos. Em três anos, ganhámos duas ligas, duas taças e uma supertaça. É um balanço muito positivo e queremos muito mais. Chegámos aos quartos da Champions em 2021 e queremos continuar com ambição, a crescer a nível individual e coletivo.