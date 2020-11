Uribe: "Se nos falta um ponto, mentalizamo-nos em conseguir três"

Uribe foi o jogador do FC Porto que fez a antevisão do partida com o Manchester City na Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "Trabalhamos sempre para ganhar, em todos os jogos. Essa é sempre a mentalidade do clube e do grupo, trabalhar com ambição e humildade. Esperamos dar essa alegria às nossas famílias e aos nossos adeptos."

Liderança do grupo também é objetivo: "O FC Porto sempre se habituou a estar nas posições de cima. É um grande adversário, mas temos consciência do grupo que temos. Estar nos primeiros lugares é sempre o nosso objetivo, esperamos estar numa boa noite."

Pontuar pode até nem ser preciso: "A responsabilidade do grupo é sempre em responder em cada um dos jogos. Se nos falta um ponto, mentalizamo-nos em conseguir três. Estamos habituados a ganhar, é a mentalidade que o treinador nos incute."

Impacto na evolução de Luis Díaz: "Demonstrou toda a sua capacidade e talento. É jovem ,mas tem muito para dar, tem imensas capacidades, vai dar muitas alegrias ao FC Porto e ter muitas mais à sua carreira."

Rigor tático a nível defensivo: "Quando se joga contra o Manchester City temos de estar concentrados por 90 minutos, têm jogadores que te podem surpreender. O que nos caracteriza é a humildade em defender e a ordem quando não se tem a bola. Temos capacidades para fazer um grande jogo."

Tem mais golos esta época: "Onde jogamos temos de equilibrar a equipa, acompanhar os avançados, mas também darmos equilíbrio à equipa, sempre tive golo mas também capacidade defensiva."