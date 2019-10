Uribe recebe uma injeção de moral antes do jogo com a Argélia

Uribe vai ser titular no particular com a Argélia

Selecionador colombiano elogiou o médio do FC Porto na antevisão do particular de terça-feira , com a Argélia, em Lille.

Suplente no primeiro dos dois jogos que a Colômbia agendou para este período de seleções, Uribe recebeu uma injeção de moral por parte de Carlos Queiroz, que abriu a porta de regresso do médio do FC Porto ao onze no particular de amanhã, com a Argélia, em Lille.

"O Matheus [Uribe] faz parte do grupo e é importante para a equipa. Será um jogador muito importante contra a Argélia", referiu o selecionador dos "cafeteros", que admitiu poder efetuar algumas alterações na equipa que empatou com o Chile a zero.

Resta saber se as mudanças contemplam também a entrada de Luis Díaz, que foi lançado contra os chilenos apenas no último quarto de hora. A forma como agitou com o encontro motivou um inquérito nos meios colombianos sobre se deveria ser titular. A resposta será conhecida amanhã (20 horas).