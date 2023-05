"Uribe? Quem treina a semana toda merece jogar, foi por isso"

Declarações de Sérgio Conceição após o jogo Famalicão - FC Porto (4-2), da 33.ª jornada da I Liga que decorreu no sábado em Famalicão:

Sobre a exibição: "Estou muito contente com os meus jogadores, nesta altura era mais fácil desmotivar e não termos a dedicação que tivemos hoje. Fomos fantásticos no trabalho que fizemos e como explorámos o adversário, foi quase na perfeição."

Sobre o jogo: "Aos 20 minutos, tínhamos quatro ou cinco oportunidades claras de golo, faltou sermos mais eficazes e definir melhor o último passe, mas faz parte do jogo. Foi dos jogos mais fáceis que tivemos na primeira fase de construção, porque o adversário nunca acertou na marcação, encontrámos sempre o espaço que queríamos para depois partir com perigo e rapidez para a baliza contrária. Depois, a meio da primeira parte, devíamos ter tido mais paciência e deixámos o adversário sair em transições e houve o 2-1 e depois o tal penálti, chegando ao intervalo com um empate sem que se justificasse.

Sem ajustar: "Ao intervalo, não tive que ajustar muita coisa, foi passar a mensagem de forma tranquila de que estávamos a fazer as coisas bem e naturalmente que íamos ganhar o jogo e foi isso que aconteceu. Atraímos os médios do Famalicão para depois descobrir o Taremi e o Otávio, isso foi importante na dinâmica. O Otávio tem essa liberdade porque, de frente para o jogo, tem uma capacidade enorme de definir bem, e o Taremi é extremamente inteligente a jogar entre linhas."

O dérbi e Uribe: A nossa esperança é muita, mas temos que ser realistas e saber que as contas finais são difíceis. Obviamente que sim, [espero] que o nosso rival que vai na frente não consiga ganhar, mas isso é absolutamente normal. O Uribe foi suplente porque fez só um treino esta semana, teve algumas limitações físicas após uma entorse no último jogo e quem treina a semana toda merece jogar, foi por isso".