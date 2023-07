"Uribe? Quando o contrato termina, o clube é que tem de fazer tudo para manter o atleta"

ENTREVISTA, PARTE IV - Mbemba saiu a custo zero do Dragão, tal como o colombiano que elogia pela postura que teve até ao último dia.

Mbemba não passa ao lado da atualidade dos portistas e à perda de um elemento de vulto como Uribe. "O FC Porto fez uma boa época, ganhou troféus e lutou pela Liga. Mas é muito difícil uma equipa vencer dois campeonatos consecutivos. Felizmente, no meu último ano, conseguimos dar tudo, também nos sacrificámos e Deus foi generoso connosco", lembrou o congolês, partindo, então, para o problema que ataca a zona central do campo com a despedida de Uribe.

"Era importante, deu tudo ao clube e sabia tudo como jogar futebol! Mas quando um jogador chega ao final do contrato, é o clube que tem de fazer tudo para que o atleta permaneça. Primeiro fica feliz o atleta, depois os adeptos. Por vezes, é algo que não é fácil de aceitar pelo adepto, mas nós temos de pensar no futuro. Estas decisões são compreensíveis", explicou.