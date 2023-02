Uribe, o primeiro colombiano do FC Porto a chegar à centena

Médio atinge esta noite uma marca redonda no campeonato ao serviço dos dragões.

Uribe vai tornar-se esta noite, desde que seja utilizado como é de prever, no primeiro jogador colombiano a realizar cem jogos pelo FC Porto no campeonato. Três anos e meio depois da estreia [com o Belenenses], o Marítimo vai apadrinhar esta marca redonda do médio que chegou para render Herrera e de quem Conceição não abdica.

Ainda por cima, Matheus apresenta um registo impressionante nos 99 jogos - sete golos - que disputou: apenas cinco derrotas.

Uribe passa a ser o segundo colombiano de sempre a chegar aos cem jogos na Liga, o outro é Jackson Martínez, mas o avançado dividiu-os entre FC Porto (90) e Portimonense (51).