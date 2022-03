Uribe: "O FC Porto manteve a sua identidade"

Declarações de Uribe após o Sporting-FC Porto (1-2), jogo da primeira mão meia-final da Taça de Portugal

Sobre o jogo: "Sabíamos que ia ser um jogo muito disputado. No primeiro tempo, as duas equipas anularam-se. Na segunda parte eles marcam um golo, mas o FC Porto manteve a sua identidade e as características de jogo. Demos a volta ao marcador, regressamos com um resultado muito importante e não para o nível anímico"

1-0 abriu o jogo: "Isso são as características dos clássicos, jogos muito disputados. Felizmente tivemos sorte e conseguimos os golos de que precisávamos"

Favorito: "Não, não ganhámos nada ainda. Faltam 90 minutos muito importantes, demos um passo muito importante e este resultado é muito importante a nível anímico para o grupo".