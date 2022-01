Uribe nunca tinha jogado tanto até esta fase da época: os números do médio

Entre FC Porto e seleção, o médio nunca tinha jogado tanto até esta fase da temporada. É indispensável para Conceição e Rueda. Colombiano falhou a pré-temporada dos dragões devido a uma lesão sofrida na Copa América. Porém, não demorou a recuperar os índices físicos e, desde então, já somou 2330 minutos em 2021/22

Pedra basilar no miolo do FC Porto, Uribe tem protagonizado uma época de alto nível, sem deixar transparecer sinais de cansaço. Juntando clube e seleção, o médio já jogou 2330 minutos (30 jogos) em 2021/22, mais do que os acumulados até semelhante altura em cada uma das duas anteriores temporadas.

Em 2019/20, a primeira de dragão ao peito, somou 2211" nas partidas compreendidas entre o arranque da época e a 18.ª jornada do campeonato, contabilizando todas as provas e os compromissos da Colômbia. Em 2020/21, o registo foi ligeiramente inferior: 2177".

Olhando para o plantel portista, Uribe é o quarto jogador com mais minutos nas pernas. Neste capítulo, o internacional "cafetero" só vê Mbemba (2622"), Luis Díaz (2789") e Taremi (2536") à frente, o que ilustra bem a importância que o centrocampista tem para Sérgio Conceição e... Reinaldo Rueda, selecionador colombiano.

A época até começou de forma atribulada para o camisola 8 dos dragões, que se lesionou durante a Copa América e acabou por falhar grande parte da pré-época do FC Porto. Na hora de voltar à competição, Uribe não demorou a recuperar ritmo e restabeleceu os índices habituais rapidamente.

De resto, o médio está em risco de exclusão do jogo com o Marítimo, no dia 30, mas, mesmo que veja o cartão amarelo ante o Famalicão, no domingo, não irá parar: nessa altura, estará ao serviço da Colômbia, que joga a 28 de janeiro e 1 de fevereiro, no apuramento para o Mundial.