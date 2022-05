Uribe, Luis Díaz e a conquista do título: "A Luz é a nossa segunda casa"

Declarações de Matheus Uribe, jogador do FC Porto, no programa "Azul e Branco", que mostra os bastidores da conquista do 30.º campeonato nacional, transmitido esta quinta-feira no Porto Canal.

Luis Díaz: "Ele estava a jogar com o Tottenham, mas depois respondeu. Este título também é para o Luis Díaz."

FC Porto já tinha sido campeão na Luz: "Sim, sabia. É triste não poder estar em campo, mas sofre-se muito fora. A Luz é a nossa segunda casa [risos]."

Título: "É um prémio por tudo o que se fez em todo o ano. A equipa foi maravilhosa, esteve implacável e o título é um prémio e um reconhecimento à hierarquia, ao trabalho e a tudo o que fez este grupo de jogadores e equipa técnica."