Uribe lamenta: "Podíamos ter conseguido um título internacional"

Declarações de Uribe no aeroporto Francisco Sá Carneiro, à partida para o Catar. O médio deixou o FC Porto e assinou pelo Al Sadd.

Era este o final que queria? "Queria muito ganhar um torneio internacional com o FC Porto. É um grande clube e merece. Tem uma equipa de trabalho fenomenal. Com a quantidade de jogadores excecionais que temos, podíamos ter conseguido um título internacional. Este ano não conseguimos a Liga, portanto não foi um ano perfeito. Mas cumprimos muitos objetivos, três taças em quatro possíveis. É um balanço muito positivo."

Que jogadores vê com capacidade para "explodir" em breve? "Vou um pouco triste, porque podíamos ter conseguido muitas mais coisas. Pela qualidade que temos, com jogadores com muita experiência e outros jovens. O João Mário, o Gonçalo Borges, o Diogo Costa, o Bernardo Folha... vão dar muito que falar e vão dar muito ao FC Porto."

Que referências tira de Sérgio Conceição? "Só tenho palavras de agradecimento. Sempre considerei como um pai. Os conselhos, o estar sempre a "chatear"... isso ajuda muito a crescer, pessoal e futebolisticamente. Vou ter todos no coração: adeptos, clube, presidente, mister. Sempre se portaram muito bem comigo."