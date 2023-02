Uribe garante: "Trabalhamos sem olhar para o rival da frente"

Declarações do médio colombiano, no final do encontro com o Sporting (1-2), referente à 20ª jornada da Liga Bwin

Reação ao triunfo: "Sporting tem muita qualidade. FC Porto teve capacidade de trabalho, organização. Tivemos bola."

Contas do título: "Estamos a trabalhar sem olhar para o rival da frente. O objetivo é ganhar todos os pontos até ao final. Queremos estar à altura."