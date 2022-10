Uribe foi operado depois do triunfo do FC Porto frente ao Braga

Em causa uma lesão no punho direito.

O FC Porto regressou na manhã deste sábado aos treinos, depois do triunfo por 4-1 frente ao Braga, e com uma novidade no que toca a Matheus Uribe. Segundo informou o clube no site oficial, o médio internacional colombiano, que defrontou a formação minhota com uma proteção, "foi esta manhã submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar uma lesão no punho direito."

"A operação decorreu no Hospital de Santa Maria a cargo do Dr. Miguel Trigueiros e o jogador já teve alta e encontra-se a recuperar no domicilio", acrescentou o FC Porto. A lesão, refira-se, foi sofrida ao serviço da seleção da Colômbia.

O próximo compromisso da equipa de Sérgio Conceição é frente ao Bayer Leverkusen, para a terceira ronda da fase de grupos da Champions, na terça-feira, no Dragão, às 20h00.