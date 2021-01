Uribe: "FC Porto? É como se estivesses no teu clube de bairro"

Entrevistado por Jorge Andrade - antigo internacional português do FC Porto -, a propósito da final four da Taça da Liga, Uribe fala do que mudou com a chegada a Portugal

Futebol e sonho: "Sempre fui muito bom em todos os desportos. Adorava nadar. Desde que não estivesse na sala de aula adorava fazer tudo. Mas o futebol foi sempre o meu sonho. Estou a cumprir."

Chegada ao FC Porto: "A adaptação foi muito fácil. Chegar ao FC Porto é como chegar a tua casa. Quanto ao ritmo de jogo, ideias da equipa técnica foi simples, deram-me as bases para isso. Com jogadores como o Pepe, que dá as boas-vindas, ajuda ainda mais. A ideia é conseguir tudo. Chegado ao FC Porto um jogador muda o chip a cem por cento e sabe que com esta camisola tem de ganhar tudo."

O melhor de Portugal: "A qualidade das pessoas, sem dúvida. Fui muito bem recebido longe da minha pátria e da minha família. No Porto sinto-me em casa, não só na cidade como no FC Porto, sentes que estás no teu clube de bairro. O grupo de trabalho é muito carismático, desde o presidente à equipa técnica e restante estrutura".

Qual o prato favorito: "A minha família gosta muito de francesinha"

Os adeptos: "Só palavras de agradecimento. Nós estamos nas nossas rotinas de jogar e treinar, mas eles não podem ir aos estádios. Fazem muita falta, mas sentimos o apoio à saída do hotel até ao estádio.E nas redes sociais. São o nosso 12º jogador para ajudar a conquistar tudo.