Uribe explica saída do FC Porto: "São decisões que temos de tomar"

Declarações de Uribe no aeroporto Francisco Sá Carneiro, à partida para o Catar. O médio deixou o FC Porto e assinou pelo Al Sadd.

Saída do FC Porto: "Estou contente, fiz um trabalho importante, consegui muitas coisas. O meu contrato terminou e são etapas que vão passando na vida. No tempo em que estive aqui, cumpri. Entreguei-me sempre ao máximo. São decisões que temos de tomar. É uma oportunidade nova para mostrar que o Matheus Uribe continua em forma."

Pinto da Costa disse que não havia possibilidade de combater a oferta: "Só tenho palavras de agradecimento ao presidente, ao clube, que estiveram sempre abertos comigo para tudo. As possibilidades de ficar eram poucas. São decisões que temos de tomar. Há prioridades na vida. Mas estou contente e agradecido com o clube, o presidente, o mister, e toda a gente que sempre me apoiou."

Adeptos dizem que foi sempre um profissional exemplar: "Esse carinho que a gente me mostrou, o clube, a cidade... tratei de dar sempre o meu melhor até ao último dia. Entreguei-me a 100%. E foi uma forma de agradecer todo o carinho dos adeptos."