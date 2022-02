Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Manafá foi a única baixa no treino, por lesão.

Sérgio Conceição já contou com Uribe, Eustáquio e Taremi no treino desta sexta-feira. O trio regressou das seleções e treinou integrado com o grupo. Em sentido contrário, Manafá fez tratamento e foi o único ausente.

Gonçalo Borges, da equipa B portista, voltou a ser chamado aos trabalhos da equipa principal.

O FC Porto tem novo treinado marcado para a manhã de sábado e no domingo desloca-se a Arouca, a partir das 18h00, na 21.ª jornada da Liga Bwin.