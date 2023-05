Uribe está de saída do FC Porto, mas "dará sempre tudo até ao fim"

Miguel Herrera viveu a saída do médio para o Dragão e acredita que dará tudo até ao fim. Colombiano prepara-se para o primeiro jogo após ter selado um pré-contrato com o Al-Sadd (Catar) para as próximas três épocas. "El Piojo" reforça elogios de Conceição ao profissionalismo de Matheus.

A (anunciada) despedida de Uribe do FC Porto terá no domingo, na receção ao Casa Pia, o primeiro de quatro episódios, depois de o internacional colombiano ter selado um pré-acordo com o Al-Sadd, do Catar, para as próximas três temporadas, como O JOGO adiantou.

Ao contrário do que sucedeu quando Marega foi anunciado pelo Al Hilal (Arábia Saudita), em 2020/21, Sérgio Conceição já esclareceu publicamente que o médio continuará a jogar se trabalhar bem e Miguel Herrera, que enfrentou o processo de transferência deste do América para o FC Porto, não tem a mínima dúvida de que o rendimento do seu ex-atleta não sofrerá qualquer quebra por já ter a vida resolvida.