Uribe está de partida e leva mais de 50 malas para o Catar

Uribe despediu-se esta terça-feira do Porto, confirmada que a saída para o Catar. No voo para a Madrid, foi preciso despachar à volta de 60 malas, entre toda a família do médio colombiano.

O jogador deixou o FC Porto ao fim de quatro épocas e assinou a custo zero pelo Al Sadd, do Catar, num contrato válido por três temporadas.

Deixou a cidade na manhã desta terça-feira.