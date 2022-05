Uribe em tratamento no regresso do FC Porto aos treinos

FC Porto voltou aos treinos no Olival

Médio colombiano falhou o clássico da Luz por se ter ressentido da lesão muscular que o afastou da competição durante praticamente um mês.

O FC Porto, recém-sagrado campeão nacional, regressou esta quarta-feira aos treinos, após três dias de folga, com a principal nota de destaque a ir para Matheus Uribe, que realizou apenas tratamento e trabalho de ginásio.

O médio colombiano, recorde-se, regressou frente ao Vizela após praticamente um mês de fora, mas ressentiu-se da rotura muscular que havia sofrido no início de abril e, por isso, falhou o clássico com o Benfica, que confirmou o título para os dragões.

Manafá, por sua vez, registou ligeira evolução: além de tratamento, começou a fazer trabalho de ginásio.

O FC Porto volta a treinar esta quinta-feira, às 10h30, novamente no Olival. No sábado, às 18h00, recebe o Estoril, na 34.ª e derradeira jornada do campeonato.