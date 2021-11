Uribe em tratamento depois do jogo do FC Porto em San Siro

Marcano e Wendell também no boletim clínico.

O FC Porto regressou esta quinta-feira aos trabalhos no Olival, depois do empate a um golo em Milão, para a quarta jornada do Grupo B da Champions. De acordo com a informação colocada no site oficial, Uribe realizou apenas tratamento.

O médio colombiano, que se lesionou no dérbi com o Boavista, surgiu inicialmente no onze dos dragões em San Siro, mas acabou substituído por Grujic, com o sérvio a cotar-se como um dos melhores em campo.

Marcano (tratamento) e Wendell (treino condicionado) também constam do boletim clínico.

O plantel de Conceição começou assim a preparar o jogo em casa do Santa Clara, da ronda 11 da Liga Bwin e com início marcado para as 17h00 de domingo.