Uribe em exclusivo: "O FC Porto tem mostrado superioridade"

ENTREVISTA >> Em entrevista exclusiva, o médio Uribe explica a quarta vitória seguida em clássicos com o Benfica com o facto de todos saberem o que é estar no FC Porto

Pouco tempo depois de ter celebrado a conquista do terceiro troféu pelo FC Porto, Uribe esteve à conversa com O JOGO no relvado do Municipal de Aveiro, no mesmo local onde ajudou a levantar a Supertaça. Ainda com os resquícios da festa espalhados pelo chão, o colombiano passou em revista o ano, sublinhou a justiça da vitória sobre o Benfica, a luta pelo campeonato, mas também os grandes momentos que atravessam Sérgio Oliveira, seu companheiro de setor, e o compatriota Luis Díaz.

Ainda falta um jogo com o V. Guimarães, mas conquistar a Supertaça foi a melhor forma de acabar o ano?