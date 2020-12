Uribe elogia Sérgio Oliveira e explica Luis Díaz

Uribe é protagonista de uma entrevista na edição de Natal d' O JOGO.

Pouco tempo depois de ter celebrado a conquista do terceiro troféu pelo FC Porto, Uribe esteve à conversa com O JOGO no relvado do Municipal de Aveiro, no mesmo local onde ajudou a levantar a Supertaça.

Ainda com os resquícios da festa espalhados pelo chão, o colombiano passou em revista o ano, sublinhou a justiça da vitória sobre o Benfica, a luta pelo campeonato, mas também os grandes momentos que atravessam Sérgio Oliveira, seu companheiro de setor, e o compatriota Luis Díaz.

Uribe tem partilhado o meio-campo do FC Porto com Sérgio Oliveira, um dos jogadores em melhor forma e o goleador da equipa. O entendimento entre os dois, diz o colombiano, é cada vez melhor e isso tem ajudado aos bons resultados. "O Sérgio é um jogador muito importante para o FC Porto, é aquele jogador que dá aquele passo à zona ofensiva. Entende-se muito bem com o Corona, com o Otávio e com o Marega... Esse primeiro passo e passe, que muitas vezes é dele, é fundamental", considera o colombiano, que destaca que o médio português "está a realizar uma temporada magnífica" e que isso favorece o FC Porto.

"Estamos a entender-nos muito bem no meio-campo e isso também me ajuda a mim. Ele faz o seu trabalho de forma natural, chega com surpresa na frente, marca golos, e acaba por ser uma referência também no ataque", referiu.

"É um jovem e na época passada fez 14 golos, o que é muito para a estreia na Europa"

Luis Díaz fez o segundo golo na Supertaça Cândido de Oliveira e selou o triunfo do FC Porto sobre o Benfica. Foi o sexto golo do extremo colombiano esta época, confirmando a veia goleadora revelada em 2019/20 e que Uribe destaca, não poupando nos elogios ao compatriota. "O Díaz é um grande jogador, tem um enorme futuro pela frente. É um jovem e na época passada fez 14 golos, o que é muito para a estreia na Europa. Assimilou muito bem a mudança, mas tem muito mais para dar. Além de ser um grande jogador é uma grande pessoa e auguro-lhe muitos êxitos e triunfos na Europa", elogiou.