"Uribe é um jogador fantástico. Gostava muito que continuasse no FC Porto"

Grujic, em entrevista a O JOGO, vê o médio colombiano como "um jogador fantástico" e não esquece o capitão Pepe

O contrato de Uribe termina no final da época e, se dependesse de Grujic, a renovação era para já. O camisola 16 também tem Pepe como referência e garante: "Não o vejo retirar-se tão cedo."

Que colegas de equipa vê como referências?

-Tenho de falar no Pepe, claro. É incrível. Cada vez que falamos sobre ele, custa acreditar que alguém com a carreira dele, que já ganhou tantos troféus e tem quase 40 anos, demonstre um caráter de vitória tão grande. Sou sincero, não o vejo a retirar-se tão cedo. Acho que quer conquistar ainda mais. Quer ser melhor todos os dias, é incrível tê-lo connosco.

E quanto a Uribe? Jogam na mesma posição, mas também fazem dupla...

-É um jogador fantástico. Gosto muito de jogar ao lado dele, é experiente. Gostava muito que continuasse no clube, porque é um excelente jogador. Mas não é só ele, o Eustáquio também... Temos muitas opções para o meio-campo, cada um dá coisas diferentes à equipa e o treinador conhece-nos muito bem. As escolhas são feitas de jogo para jogo, dependendo daquilo que o míster deseja.

Como é que a equipa e o meio-campo responderam à saída de Vitinha?

-Estamos a falar de um grande jogador. Fiquei feliz por vê-lo ir para uma grande equipa, mas sentimos algumas saudades dele. O futebol é isto, temos de seguir em frente, saia quem sair. O sonho do Vitinha era jogar num clube como o PSG e ficamos contentes quando esses sonhos são realizados. Aconteceu o mesmo com o Luis Díaz no Liverpool, o Fábio Vieira no Arsenal... Ficamos felizes por eles, mas só pensamos no FC Porto, que está acima de qualquer jogador.

Não perca a restante entrevista a Grujic: