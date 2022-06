Uribe é o novo desafio da SAD do FC Porto: renovar será bico-de-obra

Uribe com Vítor Baía após a conquista da Taça de Portugal

Colombiano está a poucos dias de entrar no último ano de contrato com o FC Porto, mas já é um dos mais bem pagos do plantel.

Peça fundamental no xadrez de Sérgio Conceição, que raramente abdicou dele, Uribe está a poucos dias de entrar no último ano de contrato com o FC Porto.

Evitar que se repita uma saída a custo zero, como nos casos de Brahimi, Herrera ou, agora, Mbemba, é uma das preocupações da SAD azul e branca.