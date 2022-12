Uribe é o acumulador de minutos no meio-campo de Sérgio Conceição

Uribe é imprescindível no meio-campo do FC Porto

Treinador do FC Porto não abdica do colombiano, o único imune às constantes mudanças no meio-campo. Só Pepê tem mais minutos.

Ao nono jogo, o meio-campo do FC Porto não vai ser mexido. Frente ao Vizela, Grujic e Uribe serão os escolhidos para jogar, à semelhança do que sucedeu em Chaves, na ronda anterior da Taça da Liga.

Com Eustáquio ainda a recuperar de lesão e Bruno Costa a perder espaço, Sérgio Conceição vai manter a confiança na mesma dupla, interrompendo a constante rotação no sector intermediário.