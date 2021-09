Uribe e Luis Díaz no empate da Colômbia com o Paraguai

Uribe foi titular no empate da Colômbia

Médio foi titular, extremo foi lançado apenas aos 67 minutos da partida.

Paraguai e Colômbia empataram, 1-1, em jogo da fase de qualificação para o Mundial de 2022 que contou com a presença de Uribe e Luis Díaz.

O médio do FC Porto alinhou durante 79 minutos e gozou de uma das melhores oportunidades da primeira parte, com um remate de cabeça na pequena-área que o guarda-redes Antony Silva defendeu, ainda com o resultado em 0-0.

Já o extremo foi lançado apenas aos 67", depois de Sanabria ter adiantado os paraguaios (40") e Cuadrado empatado para os colombianos (53"), mas não foi capaz de desfazer a igualdade final. Os portistas voltam a jogar na madrugada de quinta para sexta-feira, com o Chile, numa das jornadas de março que foram adiadas devido à pandemia.