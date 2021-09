Uribe e Luis Díaz foram titulares no empate da Colômbia

Seleção cafetera empatou a um golo na Bolívia

Uribe e Luis Díaz, jogadores do FC Porto, foram titulares no empate da Colômbia (1-1) e ambos foram substituídos na segunda parte do jogo que decorreu na Bolívia. Ao cabo de sete jornadas da qualificação sul-americana para o Mundial'2022, a seleção colombiana está no quinto posto, ou seja, num lugar que dá acesso ao play off.

O médio esteve em campo até ao minuto 73, tendo saído quatro minutos depois de Martinez ter adiantado a Colômbia no marcador. O golo do empate boliviano, marcado por Saucedo, surgiu aos 83. Já Díaz esteve em campo até aos 58'.