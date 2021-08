Uribe e Luis Díaz convocados para triplo desafio da Colômbia

Jogadores do FC Porto nos convocados de Reinaldo Rueda. O último dos jogos realiza-se a 10 de setembro, pouco antes do clássico com o Sporting.

Matheus Uribe e Luis Díaz figuram na lista de convocados da Colômbia para o triplo desafio a contar para a qualificação para o Mundial de 2022.

A seleção colombiana defrontará a Bolívia a 2 de setembro, o Paraguai a 5 e o Chile a 10, poucos dias antes do clássico do FC Porto com o Sporting [fim de semana de 11 e 12 de setembro].

De recordar que a FIFA deu autorização à CONMEBOL para realizar três jogos de qualificação para o Mundial'2022, em vez dos habituais dois, o que motivou apreensão em torno dos clubes europeus, uma vez que têm os jogadores a chegar em cima da hora, senão mesmo a falhar os compromissos dos clubes.

O Liverpool, por exemplo, tentou evitar a ida de Fabinho e Firmino à seleção brasileira, sem sucesso.

Esta necessidade de realizar três jogos (também vai acontecer em outubro) tem a ver com a necessidade de compensar o adiamento da jornada de março. Na altura, não se realizou devido a vários constrangimentos à volta das viagens e da obrigatoriedade de realizar quarentena, imposta por vários países europeus.