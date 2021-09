Uribe e Luis Díaz chegaram ao hotel depois das 23 horas

Presentes nos compromissos das suas seleções, Corona, Uribe e Luis Díaz não trabalharam com o FC Porto no último treino do Olival

O FC Porto chegou esta noite a Lisboa, onde sábado, defronta o Sporting em partida da quinta jornada da Liga Bwin. Para o primeiro clássico de 2021/22, Sérgio Conceição convocou todos os jogadores disponíveis. Ou seja, apenas o guarda-redes Marchesín, a recuperar de uma intervenção cirúrgica, ficou de fora da chamada.

Presentes nos compromissos das suas seleções, Corona, Uribe e Luis Díaz não trabalharam com o FC Porto no último treino do Olival e juntaram-se ao resto do grupo de trabalho já em Lisboa.

No caso dos colombianos, a chegada à unidade hoteleira aconteceu depois das 23 horas, depois de terem cumprindo uma longa viagem de avião que começou na Colômbia, passou por Paris e terminou esta noite em Lisboa.