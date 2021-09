Uribe e Díaz chamados para os compromissos da Colõmbia

Dupla portista nas contas para os duelos com Brasil, Uruguai e Equador

Mateus Uribe e Luis Díaz figuram novamente nas escolhas de Reinaldo Rueda e da seleção da Colômbia para a fase de qualificação rumo ao Mundial 2022.

A dupla portista faz parte da lista de 26 nomes que medirá forças com as seleções do Brasil, do Uruguai e do Equador.