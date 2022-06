Uribe doa artigos a cidade colombiana: "Que sejam úteis aos jovens que têm o sonho de ser futebolistas"

Médio do FC Porto ofereceu camisolas e chuteiras à oficina de turismo de Venecia, em Antioquia (Colômbia).

Matheus Uribe, médio do FC Porto, ofereceu alguns artigos à oficina de turismo de Venecia, em Antioquia (Colômbia), e aos jovens atletas da cidade, para que alimentem o seu amor pelo desporto.

O internacional colombiano entregou os referidos artigos, recordações especiais da sua carreira desportiva como camisolas e chuteiras, ao presidente da Câmara, Óscar Sánchez.

"Dou a Venecia alguns pertences que me acompanharam ao longo da minha carreira, alguns serão para exibição e espero que os outros sejam úteis aos jovens que têm o sonho de ser futebolistas e que estão no desporto a apoiar a sua família e toda a região, um grande abraço. Deus vos abençoe", disse Uribe.

"Quero agradecer a Matheus Uribe, um profissional muito bem-sucedido que elevou bem alto o nome do nosso país. (...) Estou feliz por ele estar ligado ao desenvolvimento do nosso município, promovendo o turismo e acima de tudo inspirando muitos jovens para que através do desporto e do cultivo dos seus valores possam avançar com os seus projetos de vida. Que Deus te pague, Matheus", afirmou, por seu lado, Óscar Sánchez.

