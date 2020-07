Uribe deverá estar fora da Taça de Portugal, Luis Díaz é recuperável

Colombiano foi substituído em lágrimas. Será reavaliado este domingo, mas final da Taça parece estar fora de questão.

Ao 40º jogo esta temporada, Uribe estreou-se a marcar, num lance agridoce que o deve deixar fora da final da Taça de Portugal com o Benfica, marcada para o próximo sábado, 1 de agosto.

O colombiano lesionou-se no momento em que tocou para o primeiro golo do jogo, a fechar uma belíssima jogada coletiva com o apoio do compatriota Luis Díaz. Uribe, que há tanto tempo procurava o primeiro golo pelo FC Porto [chegou a marcar ao Belenenses, mas foi anulado], sentiu a perna a prender no momento em que se antecipou a Ricardo Esgaio e nem conseguiu festejar. Danilo deitou as mãos à cabeça, a assistência médica foi pronta e Uribe acabou por sair a correr, dando sinais de estar recuperado.

Um minuto depois de regressar ao campo, porém, percebeu que não dava, atirou-se ao chão e saiu a chorar no momento da substituição. O jogador será reavaliado este domingo, mas Sérgio Conceição expressou preocupação e apontou a um lesão no joelho.

Soares e Luis Díaz também saíram, aparentemente sem qualquer problema grave. O brasileiro por fadiga, explicou o treinador. O extremo sentiu uma picada na coxa esquerda quando corria e saiu de imediato por indicação da equipa técnica, não fosse ter um problema muscular maior. Também será reavaliado este domingo. "Não deve haver problema de maior com as lesões do Soares e do Díaz. Com o Matheus [Uribe] já é um pouco mais complicado", explicou Conceição. Em sentido contrário, Sérgio Oliveira está recuperado e voltou ontem à competição, curiosamente para substituir Uribe.