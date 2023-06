Uribe despede-se do FC Porto: "Sinto uma profunda nostalgia..."

Matheus Uribe vai jogar no Al-Sadd, do Catar, nas próximas três temporadas, deixando o FC Porto em final de contrato após quatro épocas nos dragões

Uribe recorreu esta segunda-feira para despedir-se do FC Porto, clube que deixa após quatro temporadas para rumar ao Al-Sadd, do Catar.

O colombiano agradece o carinho dos adeptos e a todos os que o acompanharam no FC Porto desde 2019/20. "Vai embora um melhor ser humano", frisou o colombiano, grato por um carinho extensível à família e que até cresceu em Portugal, com o nascimento do filho mais novo. "Foi um sonho fazer parte desta grande instituição."

"Invade-me um sentimento de nostalgia por esta etapa que termina, mas estou extremamente agradecido por ter desfrutado deste tempo incrível juntos e, agora, formar parte da história deste grande clube.

Muito obrigado, família portista pelo carinho que sempre me demonstraram. Ao presidente, ao treinador Sérgio, corpo administrativo, staff técnico, meus queridos companheiros e, sobretudo, aos grandes adeptos por todo o apoio e mostras de carinho para mim e para a minha família. Foi o nosso lar e um sonho fazer parte desta grande instituição durante estes quatro anos cheios de felicidade, grande crescimento profissional, mas sobretudo pessoal. Vai embora um melhor ser humano e, sem dúvidas, levo o melhor das recordações deste grande país, o meu filho.

Levo-os no meu coração, agora farão sempre parte da minha história, FC Porto.

Muito obrigado", pode ler-se.