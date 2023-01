Uribe é um habitual titular no FC Porto

Declarações do médio colombiano antes da final four da Taça da Liga.

Matheus Uribe destaca a ambição do FC Porto antes da final four da Taça da Liga. O médio colombiano dos dragões, antes da meia-final com o Académico de Viseu, apontou à qualidade da equipa orientada por Jorge Costa.

"É um jogo muito importante e fundamental para nós. Estamos preparar-nos para conquistar um troféu que o FC Porto ainda não conseguiu vencer. O ADN do FC Porto é ganhar tudo", declarou, em entrevista à Liga conduzida por Jorge Andrade, antigo central do clube azul e branco.

"É um adversário muito complicado, que tem feito jogos fantásticos. O nível é igual ou mais alto do que aquele a que estamos habituados a jogar. Numa meia-final, as equipas dão tudo", avisou. "O mister pede-nos ambição. Abre-nos os olhos para estarmos sempre ao máximo. Temos essa vontade imensa que conquistar esta taça", disse ainda.

A cumprir a quarta temporada no FC Porto, Uribe mostra-se encantado em Portugal. "Sou uma pessoa muito familiar. A minha esposa e os meus filhos estão adaptados. Todos me receberam como um portista e português. Estou muito contente por está cá", rematou.